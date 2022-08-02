BIST 2.676
DOLAR 17,95
EURO 18,38
ALTIN 1.022,33
HABER /  GÜNCEL

Evde bakım maaşları ağustos ayı ödemesi ne zaman, kaç para yatar?

Evde bakım maaşları ağustos ayı ödemesi ne zaman, kaç para yatar?

Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara devlet tarafından her ay ödenen evde bakım maaşlarına temmuz ayı itibariyle zam geldi. Buna göre evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi. Peki ağustos ayında evde bakım maaşları ne zaman ödenecek, kaç para ödenecek?

Abone ol

Belirli şartları taşıyan vatandaşlara devlet tarafından her ay düzenli ödenen evde bakım maaşı temmuz ayında yeniden arttı ve 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi. Zamlı, yeni evde bakım maaşları ağustos  ayında hesaplara yatacak. Bakiye sorgulama işlemi ise e devlet üzerinden yapılacak. Peki ağustos ayı evde bakım maaşları ne zaman ödenir, kaç para ödenecek?

Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatmaktadır. 2022 Ağustos ayına dair ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel liste haberimizin içeriğinde olacaktır. Bu bağlamda; evde bakım yardımı kişi başına ödenecek yardım miktarı 3.302 TL’ye yükselmiştir.

Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır: Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazan yere tıklayabilirsiniz.

SMS ile sorgulama nasıl yapılır?
Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz

Kimler evde bakım maaşı alır:  Bu yardımdan yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sağlık kurulu raporunda mutlaka ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması gerekiyor. Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor.

Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

Bu konuda son yapılan değişikliklerle de üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor. Yine yapılan değişiklikle engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için engelli sağlık raporunda ‘özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir’ ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını evde bakım yardımından faydalanabilir. 

18 yaşının üstündekiler içinse, raporda ‘tam bağımlı’ ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakını yardım alabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
THY kabin memuru yaşını yükseltiyor
THY kabin memuru yaşını yükseltiyor
Altın var söylentisi yayıldı çevre halkı harekete geçti
Altın var söylentisi yayıldı çevre halkı harekete geçti
AFAD, AKUT, jandarma ve köylüler seferber olmuştu... Kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu
AFAD, AKUT, jandarma ve köylüler seferber olmuştu... Kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu
Böbreğinden çıkan şoke etti! 2 buçuk kilo ağırlığında: 1 ay içinde ölebilirdi
Böbreğinden çıkan şoke etti! 2 buçuk kilo ağırlığında: 1 ay içinde ölebilirdi
Samsun'da görenleri dehşete düşüren kaza!
Samsun'da görenleri dehşete düşüren kaza!
Rusya'dan flaş dolar ve euro hamlesi: 9 Mart 2023’e kadar uzatıldı
Rusya'dan flaş dolar ve euro hamlesi: 9 Mart 2023’e kadar uzatıldı
Türk Hava Yolları'ndan büyük kampanya! 299 liraya bilet...
Türk Hava Yolları'ndan büyük kampanya! 299 liraya bilet...
Adana'da korkunç olay! Merakı yüzünden sağ bacağından oldu
Adana'da korkunç olay! Merakı yüzünden sağ bacağından oldu
1300 yıllık tarihi Şam Emevi Cami'nde büyük saygısızlık: Budistler ayin düzenledi dans etti
1300 yıllık tarihi Şam Emevi Cami'nde büyük saygısızlık: Budistler ayin düzenledi dans etti
Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Sarı torba kaçınılmaz!
Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Sarı torba kaçınılmaz!