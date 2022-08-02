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e-Devlet'te abonelik işlemi yapan ilk kurum belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
e-Devlet'te abonelik işlemi yapan ilk kurum belli oldu

TÜRKİYE'de e-Devlet Kapısı'na doğrudan entegre olarak abonelik sözleşme onayı sürecini işleten ilk telekom operatörü Türksat Kablo oldu.

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Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 26 Haziran 2021'de yayınladığı "Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde belirtilen kimlik doğrulama ve sözleşme onaylama yöntemlerinden biri olan e-Devlet Kapısı üzerinden işlemlerin yapılması için yürütülen proje, 7 Temmuz'da devreye alınarak süreç uygulanmaya başlandı ve ilk sözleşme bu tarihte onaylandı.

Böylece Türkiye'de e-Devlet Kapısı'na doğrudan entegre olarak abonelik sözleşme onayı sürecini işleten ilk telekom operatörü Türksat Kablo oldu.

Projenin hayata geçirilmesiyle Türksat Kablo hizmetlerine dair sözleşmeler, e-Devlet Kapısı'na şifre dışı diğer yöntemlerle (internet bankacılığı, mobil bankacılık, güvenli e-imza veya TCKK ile) giriş yapılarak onaylanabilecek.

Projeyle kağıt ortamında yürütülen abonelik sözleşme yönetimi ve ıslak imza süreçleri dijital ortama taşınarak, müşteri deneyimi iyileştirilecek, çevreye daha fazla değer verilerek maliyetlerin düşürülmesi sağlanacak.

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