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500 ve bin TL’lik banknot iddiaları! Bakan Nebati'den flaş açıklama

500 ve bin TL’lik banknot iddiaları! Bakan Nebati'den flaş açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 500 ve bin TL’lik banknot iddialarıyla ilgili konuştu. Bakan Nebati "ihtiyaç yok" dedi ve paraların aynı şekilde kalacağını açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL’lik banknot iddialarıyla ilgili, “Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak” dedi.

Enflasyon nedeniyle Türk Lirası’nın değeri erirken madeni ve kâğıt parada yeni çalışma başlatıldığı öne sürülmüştü. İddialara göre 10 TL madeni para olacak, 500 ve 1000 TL’lik banknotlar basılacak.

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