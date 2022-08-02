8 yıl ders aldığı orkestra şefi taciz etti 'eve çağırdı' dedi her şeyi anlattı
İSTANBUL'da yazılım şirketinde çalışan Hazal A, Barış İçin Müzik Vakfı çatısı altında 8 yıldır çello dersi aldığı Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'un (33) cinsel tacizine uğradığını iddia etti. Yaşananların üzerinden geçen 1 yılda genç kadın aylarca psikolojik tedavi görürken şüpheli eğitmenin ifadesi dahi alınamadı.
İstanbul'da bir yazılım şirketinde sistem destek ekibinde çalışan 24 yaşındaki Hazal A., henüz 9 yaşında bir ilkokul öğrencisiyken Barış İçin Müzik Vakfı'yla tanıştı. Vakıf aracılığıyla okulun kömürlüğünde uzun yıllar akordiyon eğitimi alan Hazal, 13'üne bastığında orkestrada çalmaya başladı. Yolu vakıfta eğitim veren Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus ile kesişen genç öğrenci, eğitmen ile birlikte çello derslerine başladı.
Birlikte çello çalarak 8 yılı geride bırakan ikili arasında önceki yıl Ağustos ayında sarsıcı bir olay patlak verdi. İddiaya göre genç kadın, kendisini evine davet eden Guatemalalı orkestra şefinin tacizine uğradı.
Yıllarca beni "kız kardeşim" diye severdi
Sabah'ta yer alan habere göre, yaşadığı dehşeti ve atlatamadığı bunalım sürecini SABAH'a anlatan Hazal A; "Samuel hem orkestra şefiydi hem de Barış İçin Müzik Vakfı'nda çello eğitimi veriyordu. 8 yıl ondan eğitim aldım. Bu süre içinde ailemle tanıştı, defalarca birlikte yemek yedik. Yıllarca beni "kız kardeşim" diye severdi, ailem de ona çok güvenirdi. Geçen sene vakıf kapalı olduğu dönemde bana mesaj attı, evine çağırdı. Biri kadın iki ev arkadaşı da evdeydi, ben de misafir olarak gittim."
"Bu gece çılgınca bir şeyler yapmalıyız"
Sohbet sırasında cinsel sorular sormaya başladı. Sürekli cinsellikle ilgili sorular soruyordu. Sözlü taciz yerini fiziksel temasa bırakınca şoka girip evden çıkmak istedim. 'Bu gece çılgınca bir şeyler yapmalıyız, öpüşerek başlamalıyız' diyerek bana engel olmaya çalıştı. Paniğe kapılıp kendimi hızlıca dışarı attım."