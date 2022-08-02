8 yıl ders aldığı orkestra şefi taciz etti 'eve çağırdı' dedi her şeyi anlattı

Yıllarca beni "kız kardeşim" diye severdi

Sabah'ta yer alan habere göre, yaşadığı dehşeti ve atlatamadığı bunalım sürecini SABAH'a anlatan Hazal A; "Samuel hem orkestra şefiydi hem de Barış İçin Müzik Vakfı'nda çello eğitimi veriyordu. 8 yıl ondan eğitim aldım. Bu süre içinde ailemle tanıştı, defalarca birlikte yemek yedik. Yıllarca beni "kız kardeşim" diye severdi, ailem de ona çok güvenirdi. Geçen sene vakıf kapalı olduğu dönemde bana mesaj attı, evine çağırdı. Biri kadın iki ev arkadaşı da evdeydi, ben de misafir olarak gittim."