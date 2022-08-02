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Çocukların karıştığı olaylarda ürküten artış!TÜİK vahim tabloyu açıkladı

Çocukların karıştığı olaylarda ürküten artış!TÜİK vahim tabloyu açıkladı

TÜİK'e göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artarak 499 bin 319 oldu.

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Türkiye'de geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artarak 499 bin 319 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılında güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistikleri yayımladı.

Buna göre, geçen yıl güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artışla 499 bin 319 olarak kayıtlara geçti.

Bu olaylarda çocukların 207 bin 999'u mağdur olarak, 132 bin 943'ü suça sürüklenme sebebiyle (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 70 bin 905'i bilgisine başvurma amacıyla, 67 bin 518'i kabahat işlediği iddiasıyla, 19 bin 277'si kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 677'si ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

- Suça sürüklenen çocukların yüzde 36,6'sı yaralama olayına karıştı
Söz konusu çocukların karıştığı olayların 132 bin 943'ü suça sürüklenme nedeni ile gerçekleşti. Bu çocukların yüzde 36,6'sına yaralama, yüzde 27,2'sine hırsızlık, yüzde 5,1'ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,3'üne tehdit, yüzde 3,8'ine ise cinsel suçlar suçları isnat edildi.

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 207 bin 999 çocuğun yüzde 89,4'ünü suç mağduru, yüzde 10,6'sını takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru olarak gelen veya getirilen 186 bin 14 çocuğun yüzde 57,4'ü yaralama, yüzde 13,1'i cinsel suçlar, yüzde 12,4'ü aile düzenine karşı suçlar, yüzde 4,5'i tehdit, yüzde 12,6'sı bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur oldu.

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