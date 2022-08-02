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Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği açıklaması! Vaka sayısı yükseldi!

Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği açıklaması! Vaka sayısı yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının 5'e yükseldiğini açıkladı.

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Dünyanın dört bir yanında görülen Maymun Çiçeği vakaları Türkiye'de de görülüyor. Bakan Koca, vaka sayısının 5 olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi. 4 hasta iyileşti, biri tedavi altında. Hastalık yakın temasla bulaşıyor, pandemi riski yok" dedi.

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünden ülkeler bazında ilk ölüm haberleri de peş peşe geliyor.  Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana'dan sonra bir ölüm haberi de Peru'dan geldi. Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığı, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi. Açıklamada, ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu bildirildi.

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