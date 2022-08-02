BIST 2.673
DOLAR 17,95
EURO 18,36
ALTIN 1.022,51
HABER /  GÜNCEL

Anayasa Mahkemesi'nden "trafik cezası" kararı: Türk plakalı araç kullanan...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anayasa Mahkemesi'nden "trafik cezası" kararı: Türk plakalı araç kullanan...

 Anayasa Mahkemesi, Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, araç sahibinden tahsilini öngören kanun hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Abone ol

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, Tokat 1. Sulh Ceza Mahkemesi, baktığı bir davada Karayolları Trafik Kanunu'nun 115. maddesinde yer alan "Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir." hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardığı kuralı iptal etti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Anayasanın 38. maddesinin yedinci fıkrasında ceza sorumluluğunun şahsi olduğunun belirtildiği vurgulandı.

Ceza sorumluluğunun şahsiliğinin Anayasada güvence altına alınan ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi olduğuna işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Cezaların şahsiliğinde amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir ifadeyle kimsenin başka birinin icra ettiği fiil nedeniyle sorumlulukla karşılaşmamasıdır. Kural ise Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilmesini hükme bağlamak suretiyle aracını yabancı sürücülere vermekten başka bir fiili bulunmayan araç sahiplerinin gerçekleştirmediği ya da iştirak etmediği trafik kabahatinden sorumlu tutulmasına ve cezalandırılmasına neden olmaktadır. Bu itibarla kural ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Kural, Anayasa'nın 38. maddesine aykırıdır."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji ve uzman isim uyardı! O tarihe dikkat harita kıpkırmızı İstanbul, İzmir, Antalya, Çanakkale...
Foto Galeri Meteoroloji ve uzman isim uyardı! O tarihe dikkat harita kıpkırmızı İstanbul, İzmir, Antalya, Çanakkale... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kredi ile döviz alan şirketler! Barış Yarkadaş canlı yayında duyurdu: Elimde bir liste var
Kredi ile döviz alan şirketler! Barış Yarkadaş canlı yayında duyurdu: Elimde bir liste var
Tuncer Çiftçi mehdi mi? Tuncer Çiftçi eşi ve çocukları kimdir? Tuncer Çiftçi ailesi
Tuncer Çiftçi mehdi mi? Tuncer Çiftçi eşi ve çocukları kimdir? Tuncer Çiftçi ailesi
Amber Heard-Johnny Depp davası: Tazminatı ödemek için ultra lüks evini sattı
Amber Heard-Johnny Depp davası: Tazminatı ödemek için ultra lüks evini sattı
Fırat Kalkanı'nda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı'nda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Mehmet Metiner'den partisine 'güç' eleştirileri: Acımasız bir yaratığa dönüşür!
Mehmet Metiner'den partisine 'güç' eleştirileri: Acımasız bir yaratığa dönüşür!
500 ve bin TL’lik banknot iddiaları! Bakan Nebati'den flaş açıklama
500 ve bin TL’lik banknot iddiaları! Bakan Nebati'den flaş açıklama
e-Devlet'te abonelik işlemi yapan ilk kurum belli oldu
e-Devlet'te abonelik işlemi yapan ilk kurum belli oldu
Evde bakım maaşları ağustos ayı ödemesi ne zaman, kaç para yatar?
Evde bakım maaşları ağustos ayı ödemesi ne zaman, kaç para yatar?
THY kabin memuru yaşını yükseltiyor
THY kabin memuru yaşını yükseltiyor
Altın var söylentisi yayıldı çevre halkı harekete geçti
Altın var söylentisi yayıldı çevre halkı harekete geçti