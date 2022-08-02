Meteoroloji ve uzman isim uyardı! O tarihe dikkat harita kıpkırmızı İstanbul, İzmir, Antalya, Çanakkale...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre bugün bazı şehirlerde sağanak yağış görülecek öte yandan bunaltan sıcaklar da devam edecek. Uzman isim Kerem Ökten de önümüzdeki haftalara dikkat çekti ve uyardı. İşte bölge bölge son durum...
Yeni hava durumu tahminleri geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni 5 günlük hava durumu haritasında Çorum, Çankırı, Artvin ve Ardahan, Ankara ve Kırıkkale başta olmak üzere bazı şehirlerde sağanak yağış görüleceği bildirildi. Öte yandan yurdun kuzey kesimleri hariç sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde olduğu bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çorum, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale ve Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Yaz mevsimi dolu dizgin devam edecek. Arada bir kaç gün çok az bir serinleme olsa dahi sıcaklar etkili olacak.