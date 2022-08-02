Meteoroloji ve uzman isim uyardı! O tarihe dikkat harita kıpkırmızı İstanbul, İzmir, Antalya, Çanakkale...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çorum, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale ve Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.