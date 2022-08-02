Ümraniye'de 'yanlış sipariş' dayağı attılar müşteri canını zor kurtardı

ÜMRANİYE'de ünlü bir işkembecide “yanlış sipariş” getirildiğini iddia eden müşteri, tepki gösterince çalışanlar tarafından tekme ve yumruklarla dövüldü. Ortalığın karıştığı kavgada feci dayak yiyen müşteri kaçarak canını zor kurtardı.

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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Ümraniye Tepeüstü Mahallesi’ndeki ünlü bir işkembecide meydana geldi. İddiaya göre müşteri olarak işkembeciye gelen bir şahıs, çorba siparişi verdi.

Bir süre sonra masaya gelen çorbanın yanlış olduğunu iddia eden müşteri, çalışana tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma küfürleşmeye dönünce işkembecideki diğer çalışanlar, müşteriye saldırdı.

Yere yatırıp tekmelediler, canını zor kurtardı

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, müşteri feci şekilde dövüldü. Yere yatırılarak birkaç tarafından tekmelenen müşteri, canını ellerinden zor kurtardı. Adam işkembeciden koşarak uzaklaşırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.