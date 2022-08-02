Kübra Ece'nin ölümünde takipsizlik kararı! İntiharı kesinleşti: Ölüme götüren o sebep...

Savcılıktan takipsizlik kararı

Zanlılar, Kübra Ece'nin eski sevgilisi ile kıskançlık tartışmasına girdiğini ve bu nedenle balkondan atladığını iddia etti. Hürriyet'in haberine göre; Yaklaşık 6 ay süren soruşturmanın ardından savcılık kararını verdi.