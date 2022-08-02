Kübra Ece'nin ölümünde takipsizlik kararı! İntiharı kesinleşti: Ölüme götüren o sebep...
AVCILAR'da Kübra Ece 4. kattaki daireden düşerek hayatını kaybetmişti. Türkiye, 30 yaşındaki kadını katıldığı televizyon programından tanımıştı. Savcılık Kübra Ece'nin ölümüne 'intihar' dedi, takipsizlik kararı verdi. Kübra'yı intihara sürükleyen sebep savcılık yazısında...
Televizyondaki bir yarışma programıyla tanınan Kübra Ece (30), 30 Ocak'ta sabaha karşı İstanbul Avcılar'daki bir apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.
Ece'nin ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı. Evdeki eski sevgilisi ve arkadaşları gözaltına alındı.
Savcılıktan takipsizlik kararı
Zanlılar, Kübra Ece'nin eski sevgilisi ile kıskançlık tartışmasına girdiğini ve bu nedenle balkondan atladığını iddia etti. Hürriyet'in haberine göre; Yaklaşık 6 ay süren soruşturmanın ardından savcılık kararını verdi.
Karar yazısında olaya ilişkin çarpıcı bilgiler
Takipsizlik kararında "Olay anında Kübra Ece'nin koşarak balkondan atladığı, arkadan gelen erkek şahısların kendisine yetişmeye çalıştıkları ancak tutamadıkları görülmüştür" ifadeleri yer aldı.