BIST 2.673
DOLAR 17,95
EURO 18,38
ALTIN 1.022,20
HABER /  GÜNCEL

2022 kandil günleri Diyanet Mevlid Kandili ne zaman?

2022 kandil günleri Diyanet Mevlid Kandili ne zaman?

2022 yılının sonlarına gelirken birçok müslüman 2022 yılındaki dini günleri ve kandil günlerini araştırmaya başladı. 2022 yılının son kandili olan Mevlid Kandili ne zaman araştırması ise başladı. Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili 7 Ekim'de kutlanacak.

Abone ol

Mevlid Kandili tarihi için araştırmalar başladı. Mevlid Kandili 2022 yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihte idrak edilecek. Müslümanlar her yıl kandillerde bolca ibadet ediyor, af diliyorlar. Peki, 2022 Mevlid Kandili ne zaman, hangi ayda?

Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. Kandil günleri her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihlerde idrak ediliyor. Yılın son kandili için geri sayım başladı. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve gecelerinden biri. Bu sene kandil ekim ayında idrak edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman: Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 tarihinde idrak edilecek.

Yılın son kandili Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak ediliyor.

Mevlid Kandili nedir, önemi: Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Temmuz ayında İstanbul'da en çok biber zamlandı
Temmuz ayında İstanbul'da en çok biber zamlandı
Vladimir Putin'den flaş 'nükleer savaş' çıkışı: Kazanan olmaz
Vladimir Putin'den flaş 'nükleer savaş' çıkışı: Kazanan olmaz
Ümraniye'de 'yanlış sipariş' dayağı attılar müşteri canını zor kurtardı
Ümraniye'de 'yanlış sipariş' dayağı attılar müşteri canını zor kurtardı
Dolar hızla tırmanıyor 18 liraya göz kırptı! Uzmanlar da beklemiyordu
Dolar hızla tırmanıyor 18 liraya göz kırptı! Uzmanlar da beklemiyordu
Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği açıklaması! Vaka sayısı yükseldi!
Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği açıklaması! Vaka sayısı yükseldi!
Anayasa Mahkemesi'nden "trafik cezası" kararı: Türk plakalı araç kullanan...
Anayasa Mahkemesi'nden "trafik cezası" kararı: Türk plakalı araç kullanan...
Kredi ile döviz alan şirketler! Barış Yarkadaş canlı yayında duyurdu: Elimde bir liste var
Kredi ile döviz alan şirketler! Barış Yarkadaş canlı yayında duyurdu: Elimde bir liste var
Tuncer Çiftçi mehdi mi? Tuncer Çiftçi eşi ve çocukları kimdir? Tuncer Çiftçi ailesi
Tuncer Çiftçi mehdi mi? Tuncer Çiftçi eşi ve çocukları kimdir? Tuncer Çiftçi ailesi
Kılıçdaroğlu sürprizi yakın ekibinden bir isim Kübra Par'ı aradı çarpıcı iddia
Kılıçdaroğlu sürprizi yakın ekibinden bir isim Kübra Par'ı aradı çarpıcı iddia
Amber Heard-Johnny Depp davası: Tazminatı ödemek için ultra lüks evini sattı
Amber Heard-Johnny Depp davası: Tazminatı ödemek için ultra lüks evini sattı