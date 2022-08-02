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Temmuz ayında İstanbul'da en çok biber zamlandı

Temmuz ayında İstanbul'da en çok biber zamlandı

İstanbul'da temmuzda önceki aya göre en çok biberin fiyatı artarken, en yüksek düşüş karpuzda görüldü.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), temmuzda önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarını açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 112'sinin perakende fiyatı artarken, 24 ürünün düştü, 106 ürünün ise değişmedi.

Temmuzda Gıda Harcamaları grubunda yer alan biber, yüzde 58,34 ile fiyatı en çok artan ürün oldu. Artış oranı (Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubundan) ilaçta yüzde 44,36, laboratuvar tahlil ücretinde yüzde 35,58, doktor muayene ücretinde yüzde 30,51 oldu.

Fiyat artışı tiyatroda (Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubu) yüzde 23,08, limonda yüzde 21,21, gazetede yüzde 19 olarak gerçekleşti.

- En çok karpuz ucuzladı
Temmuzda fiyatı en çok düşen ürün yüzde 24,21 ile karpuz oldu.

Fiyatı en çok düşen ürünler arasında karpuzu yüzde 20,17 ile erik, yüzde 18,47 ile benzin ( (Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubu), yüzde 17,87 ile şeftali, yüzde 11,91 ile maydanoz, yüzde 11,45 ile kavun, yüzde 9,22 ile bamya takip etti.

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