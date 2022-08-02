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Galatasaray, Fredrik Midtsjö'yü resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Fredrik Midtsjö'yü 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, KAP'a yaptığı bildiride sözleşme detaylarına ver verdi.

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Galatasaray, Midtsjö için eski kulübü AZ Alkmaar'a 3.5 milyon euro bonservis ödedi. Futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapan Cim Bom, oyuncuya her sezon için net yıllık 975 bin euro ücret ödeyecek.

Galatasaray KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir...

-Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verdi.

Sarı-Kırmızılıların sosyal medya hesabından videolu hoş geldin paylaşımı yapıldı. Midtsjö'nün çay içtiği anlar taraftarın dikkatlerinden kaçmadı. Akıllara Sarı-Kırmızılıların eski yıldızı çay aşığı Podolski geldi.

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