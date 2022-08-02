Simide kattı talep patladı! Elazığlı usta Almanya'dan beğeni aldı patent için başvurdu

"Boyasız şekilde başardım"

Pandemi sürecinde frambuazlı simidin aklına geldiğini belirten Usta Celal İrtegün, “Meyveli simit neden olmasın dedim daha sonra bir çalışma yaptım olur mu olmaz mı diye. Boyasız bunu nasıl yaparım diye düşünürken çalışmalarım sonucunda boyasız bir şekilde yapmayı başardım...