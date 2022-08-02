Simide kattı talep patladı! Elazığlı usta Almanya'dan beğeni aldı patent için başvurdu
ELAZIĞ'da bir pasta ustasının yaptığı frambuazlı simit büyük ilgi gördü. Taleplere yetişmeye çalışan usta, patent almak için başvurdu.
Elazığ’da bir pastanede usta olan Celal İrtegün’ün aklına pandemi sürecinde meyveli simit yapma fikri geldi. Bunun üzerine İrtegün, vişneli, çilekli, fıstıklı, Hindistan cevizli olmak üzere çeşit çeşit simit yaptı.
Birçok denemede bulunan İrtegün ardından frambuazlı simit yapmaya karar verdi. İrtegün’ün yaptığı boyasız ve gıda maddesiz frambuazlı simit, tadı, rengi ve özelliği ile büyük ilgi gördü.
Taleplere yetişmeye çalışan İrtegün, patent başvurusunda bulundu.
"Boyasız şekilde başardım"
Pandemi sürecinde frambuazlı simidin aklına geldiğini belirten Usta Celal İrtegün, “Meyveli simit neden olmasın dedim daha sonra bir çalışma yaptım olur mu olmaz mı diye. Boyasız bunu nasıl yaparım diye düşünürken çalışmalarım sonucunda boyasız bir şekilde yapmayı başardım...