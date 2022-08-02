Akkuyu tartışması patlamıştı! Ruslar el mi koyuyor? Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den ilk açıklama

Türkiye’nin ilk nükleer gücü olacak olan ve Rusya ile ortak yapılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Rus ortak Rosatom Türk ortağı IC İçtaş sözleşmeyi feshetmişti. Bu ani karar sonrası Rusya'nın santrali ele geçirmeye çalıştığı iddiaları patlamıştı. Enerji Bakanı Dönmez konuya ilişkin ilk kez konuştu.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) projenin ana yüklenicisi olan ve IC İçtaş'ın yüzde 50 ortak olduğu T2-IC Ortak Girişim Şirketi'yle geçen hafta sözleşmesinin feshettiğini açıklamasının ardından yaşanan tartışmalar büyüyor. Rus firmanın iptali sonrası Türkiye'nin devre dışı bırakıldığı eleştirileri yoğunlaşmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Akkuyu Nükleer Güç Santrali sözleşme feshi ile ilgili olarak "Akkuyu konusunda kabinede bilgilendirme yaptım. İki tarafın da iddialarını değerlendiriyoruz. Bu konuda kapsamlı bir açıklama yapacağız." dedi.

Sözleşmeyi feshettiler

Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşmenin feshedilerek, inşaat işlerinde katılımcıların yapılandırılmasının düzenlenmesine karar verildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin yapımında yeni bir aşamaya girildiği belirtildi.

Sahadaki çalışmaların 1'inci ünitede türbin binası ekipmanının kurulumu ile devreye alınması için yapılacak hazırlıklar üstüne yoğunlaşacağı kaydedilen açıklamada, 2, 3 ve 4'üncü ünitelerdeki inşaat ve kurulum operasyonlarında kalitenin sağlanması ve son teslim tarihlerine uygun hareket edilebilmesi için özel sektörün bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, proje yönetiminin buna uygun olarak Akkuyu NGS projesinde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşmenin feshedilerek, inşaat işlerinde katılımcıların yapılandırılmasının yeniden düzenlenmesine karar verdiği belirtildi.