12 imamlar orucu ne zaman 2022 saat kaçta açılıyor?

Hicri yılbaşı olarak bilinen Muharrem ayı 30 Ağustos cumartesi günü başladı. Alevi vatandaşlarımızın 10 gün ya da 12 gün tuttuğu bu oruca 12 İmamlar orucu da denir. Hz. Muhammed Muharrem ayında 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Peki 12 imamlar orucu kaç gün tutulur, neler yapılmaz, neler yenmez?

12 imamlar orucu nedir, ne zaman başlıyor ve 12 imamlar orucu kaç gün tutulur araştırmaları başladı. Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 30 Ağustos cumartesi günü başladı. Alevi vatandaşlarımız Muharrem ayında 12 gün oruç tutar bu nedenle bu Muharrem orucuna 12 imamlar orucu da denir. Hz. Muhamed ise Muharrem ayında 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte bazı Müslümanların tuttuğu 12 imamlar orucuna dair konular araştırılıyor. Bu ay içerisinde Müslüman Aleviler, Muharrem orucu tutarken birçok konuya dikkat eder. Peki 12 imamlar orucu ne zaman tutulur, bu günlerde yapılmaması gereken şeyler neler? İşte gelişmeler…

Kurban Bayramının 1. gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20. günün akşamında Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç o günden itibaren başlamıştır.

Niyet edilmesinin ardından gün doğumu ile gün batımı arasındaki sürede hiçbir şey yenilmez ve içilmez. Gün batımı ile iftar açılır. 12 imamlar orucu süresinde sünnet, nişan ve düğün gibi benzer törenler yapılmaz, et yenilmez, kurban kesilmez, Kerbela Şehitleri'nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez (Su saf olarak içilmemektedir. Vücudun su ihtiyacı tekrardan yemeklerden, çay, kahve, meşrubat, meyve suyu, ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır).

Muharrem orucunun on ikinci gününden sonra da On iki İmamların ve bu yolda şehit düşen bütün canların anısına on iki çeşit/ya da daha fazla gıdadan oluşan Aşure Çorbası pişirilerek o seneki Muharrem Orucu noktalanır.

Muharrem ayında neden oruç tutulur: ‘Şehrullahi'l-Muharrem’ olarak da adlandırılan yani ‘Allah'ın ayı Muharrem’ İlahi bereket ve feyzin, bolluğun ayı olarak bilinir. Bu ay aynı anda Alevilerin matem ayı olarak da adlandırılır. Bütün Aleviler için yas ayıdır. Aleviler, Muharrem ayında kimi yerlerde 10, kimi yerlerde de 12 gün oruç tutar. Bu oruca 12 imamlar orucu adı verilir. 10 Ekim 680 yılında Kerbela'da Yezit tarafından şehit edilen İmam Hüseyin ve 71 kişi için tutulan oruç aslında bir yas ibadetidir ve İmam Hüseyin şahsında bütün mazlumlara adanır.