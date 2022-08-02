Kocaeli'de bu yol çift yönden mahkeme kararıyla kapatıldı

KOCAELİ'de bir sitenin inşaatına malzeme taşınması için geçici süreliğine yapılan yol, asfalt dökülüp sürekli kullanılmaya başlandı. Duruma öfkelenen hissedarların savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından yolun mahkeme kararıyla kapatıldığı öğrenildi.

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Olay İzmit ilçesi, Orhan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bağtepe Sitesinin inşaatına malzeme taşınması için, İsmail Gaspıralı Caddesi ile Bağtepe Sokak arsında bulunan okul arazisinden yol açıldı. Yol sayesinde cadde ve sokak arasındaki bağlantı sağlanarak, sitenin inşaatı hızlandı.

Geçici süreliğine kullanılması planlanan yol, bir süre sonra sokağa döndü. Hissedarlar ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Mahkeme kararı neticesinde yol ulaşıma kapatıldı.

"İnşaat yapılırken bu yol resmi olarak gözükmüyordu"

Yolun zaten resmi olmadığını, geçici kullanım için yapıldığını ifade eden çevre sakinlerinden Meryem Diner “Biz 2005 yılından beri buraya gidip geliyoruz inşaat yaparken bu yol resmi yol olarak gözükmüyordu. Eski Saraybahçe Belediye Başkanı Metin Alan buraya inşaat malzemesi taşımak için, yolu geçici olarak açtırdı. Hatta bize de faydası oldu, bizde malzeme taşıdık. Ardından asfalt döküldü ve kullanılmaya başlandı. Kim tarafından kapatıldığını, mahkemeye verildiğini bilmiyorum” dedi.

"Burası okul arazisi olarak gözüküyor"

Geçici olarak yapılan yolun okul arazisi üzerinden geçtiğini belirten Diner, “İzmit Belediyesinin bu hissede 294 metrekare yeri var. Ben buranın listesini muhtarlıktan aldım. Benim de 30 metrekare yerim olduğunu öğrendim. 50’ye yakın şahısın parselleri var. Hissedarlar mahkemeye veriyor, mahkeme kararıyla, İzmit belediyesi burayı kapatmak zorunda kalmış. 2005 yılından beri kullanılıyordu. Geçen hafta kapandı. Açılacağını çok zannetmiyorum. SEDAŞ, elektrik direğini sadece buraya kadar çekti. Buradan bize doğru bağlantı yaptı. Buradan aşağı resmi yol olmadığı için aşağıya bağlantı yapamadı” diye konuştu.