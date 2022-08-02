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Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Spor Toto Süper Ligi'nde şampiyon olan Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan katılacak. Bordo-mavili ekibin play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminde temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

Devler Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 16-17 Ağustos'ta, rövanşlar 23-24 Ağustos'ta yapılacak. Trabzonspor ilk maçı deplasmanda, rövanşı evinde oynayacak.

Bordo-mavili ekip bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi grup aşamasında, bu turda elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yer alacak.

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