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Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Spor Toto Süper Ligi'nde şampiyon olan Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan katılacak. Bordo-mavili ekibin play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminde temsilcimiz Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.
Devler Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 16-17 Ağustos'ta, rövanşlar 23-24 Ağustos'ta yapılacak. Trabzonspor ilk maçı deplasmanda, rövanşı evinde oynayacak.
Bordo-mavili ekip bu turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi grup aşamasında, bu turda elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında yer alacak.