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2023 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet Ramazan 2023 yılında hangi gün başlar?

2023 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet Ramazan 2023 yılında hangi gün başlar?

2022 yılının sonlarına gelirken birçok vatandaş 2023 yılında 3 aylar ne zaman başlayacak, Ramazan ayı ne zaman sorularına yanıt arıyor. 2022 yılında mübarek 3 aylar 23 Ocak'ta başlayacak. 2023 yılı Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.

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Ramazan başlangıcı ne zaman? 2023 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 2023 yılının dini günleri belli oldu. 2023’de Ramazan 23 Mart’ta başlıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor.

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

2023 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

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