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Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz! İşte mahkemenin kararı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz! İşte mahkemenin kararı

KONYA'da Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatları itirazda bulundu. Kadir Şeker'in tekrar tutuklanmasına yönelik yapılan talep Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedildi.

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Konya'da Kadir Şeker, yanındaki kadına şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmek isterken Duran’ı bıçaklayarak ölümüne sebep oldu ve tutuklandı. Yerel mahkeme, Kadir Şeker’e "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı indirimle 12 yıl 6 aya düşürdü. Verilen bu karara yapılan itirazın ardından dosya İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Yapılan itirazı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Şeker’in aldığı 12 yıl 6 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu ve kararın temyiz edilmesi sonrasında dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak yapılan temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Kadir Şeker’in cezasını fazla bularak bozdu. Kadir Şeker’in dosyası Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelenmesinin ardından, dosyaya ilişkin duruşma 5 Temmuz 2022 Salı günü yapıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kadir Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürülürken, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Kadir Şeker’in avukatları ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığının itirazlarını kabul eden Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı görüşerek, dosyayı karara bağlayarak Kadir Şeker'in adli kontrol ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar verdi.

Kadir Şeker'in tahliye edilmesine Duran ailesinin avukatları itirazda bulundu. Kadir Şeker'in tekrar tutuklanmasına yönelik yapılan talep Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca reddedildi. Dosya, Yargıtay'a gönderileceği öğrenildi.

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