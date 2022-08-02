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8 gün önce kaybolan Alzheimer hastası boş arazide ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
8 gün önce kaybolan Alzheimer hastası boş arazide ölü bulundu

GAZİANTEP'de, 8 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Şıho Akıl (72), dün akşam saatlerinde boş arazide ölü bulundu. Evinden 7 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan Akıl'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi

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Gaziantep'te, 8 gün önce kaybolan Alzheimer hastası Şıho Akıl'ın (72) arazide cansız bedeni bulundu.

Merveşehir Mahallesi'nde yaşayan Şıho Akıl, 25 Temmuz'da evden çıktı. Geri dönmeyen Akıl'ın bulunması için yakınları polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları devam ederken, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Evinden 7 kilometre uzakta bulundu

Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırmada, cesedin Şıho Akıl'a ait olduğu belirlendi. Evinden 7 kilometre uzaklıkta ölü bulunan Şıho Akıl'ın yapılan otopside doğal nedene bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsisinin ardından Akıl'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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