Ronaldo'ya tepkiler sürüyor! İpler kopma noktasına geldi! Şok iddialar...

Geçtiğimiz günlerde oynanan hazırlık maçında oyundan alındıktan sonra maçın bitmesini beklemeyen ve stadyumdan ayrılan Cristiano Ronaldo ile ipler kopma noktasına geliyor.

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Geçtiğimiz günlerde oynanan hazırlık maçında oyundan alındıktan sonra maçın bitmesini beklemeyen ve stadyumdan ayrılan Cristiano Ronaldo'ya tepkiler devam ediyor. İngiliz basını Ronaldo için bomba bir iddia ortaya attı. Ayrıca Ronaldo'nun yeni teknik direktör Eric Ten Haag ile sorun yaşadığı da ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Manchester United ile Rayo Vallecano arasında oynanan maçta Ronaldo'nun tavırları gündeme gelmeye devam ediyor. İngiliz basını, Ronaldo'nun yaptıklarından dolayı taraftarın rahatsız olduğu ve bu olaya tepki gösterdiğini ifade etti.

Ronaldo, Eric Ten Hag'ın konuşmasını küçümsedi

Teknik Direktör Eric Ten Hag tarafından oyundan alınan Ronaldo, maçın bitmesini beklemeden stadyumu terk etti. Hatta Ronaldo'nun Eric Ten Hag'ın konuşmalarını küçümsediği bile iddia edildi.

Taraftarlar Ronaldo'ya tepkili

Taraftarlar, Ronaldo'nun stadyumdan çıkmasına ve maç sonuna kadar takımın yanında olmamasından dolayı tepki gösterdiği iddia edildi. Tribünlerde maçı izleyen bir diğer Portekizli oyuncu Diogo Dalot da maçın bitmesini beklemeden stadı terk eden isim oldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulüp, Ronaldo'ya stadı terk ettiği için ceza vermeyecek. Fakat United'dan bir kaynak SunSport'a şunları söyledi.

"Ne olursa olsun her oyuncu maç sonu soyunma odasında olmalı"

"Takıma dahil olduğunuzda erken ayrılmak iyi bir fikir değil. Eğer tribünlerdeysen ve işin içinde değilsen durum farklı tabi. Oyunda oynayan birinin maçın ardından soyunma odalarında olmasını ve teknik direktörün düşüncelerini dinlemesini beklersiniz."

"Ten Hag ile anlaşmazlık yaşıyor"

"Ayrıca Ronaldo'yu görmek için birçok taraftar oradaydı ve bitiş düdüğünden sonra taraftarların alkışlarına bile karşılık vermedi. Ronaldo, ilk yarıda Ten Hag ile oyun arasında bir anlaşmazlık yaşadı. Oyunun durduğu anlarda takımı çağıran Hag, Ronaldo'nun yapmasını istediği şeylerde oldukça hareketliydi, fakat Ronaldo sanki aynı fikirde değilmiş gibi kollarını bir yana uzattı."

Ronaldo ayrılmak istiyor

Aynı haberde yer alan iddiaya göre Ronaldo'nun Manchester United'da mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmayı düşündüğü yazıldı. Ronaldo, geçtiğimiz sezon takımın gösterdiği performanstan memnun kalmamış ve rahatsızlığını dile getirmişti.