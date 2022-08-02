Dolar 21 lira olacak asıl altın patlayacak! İslam Memiş Eylül'de çarşı karışacak euro ve sterlin...

Dolar kuru bugün de 18 liranın eşiğinde gezinmeye devam ediyor. Yatırımcıların merak ettiği ise dolar kurunun 17.90 seviyelerini kırıp 18 liraya çıkıp çıkmayacağı. Gram altın fiyatlarında da yükseliş var. Para ve altın uzmanı İslam Memiş "Eylül ayında çarşı karışacak' deyip en çok kazandıracak yatırım aracını verdi. Dolar değil asıl altın, gümüş, euro ve sterlin kazandıracak.

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Döviz ve altın uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu sosyal medya hesabından değerlendirdi. Youtube kanalı üzerinden 'dolar alınır mı satılır mı?' sorusunun yanıtını veren İslam Memiş, yıl sonunda en çok hangi yatırım aracının kazandıracağını açıkladı. Herkes gözünü dolara dikmiş olsa da asıl altın patlayacak, gümüş, sterlin ve euro, dolardan çok daha fazla kazandıracak.

'Dolara tokat atılacak, Temmuz - Ağustos ayında piyasalardan uzak durun' diyen İslam Memiş bir bant aralığının belirlendiğini ve herkesin tatile çıktığını söyledi. İslam Memiş, 'bu bant aralığında herhangi bir gelişme beklemeyin' deyip dolar kuru için belirlenen bant aralığını da söyledi. İslam Memiş'in aktardığına göre Ağustos ayında dolar kuru bant aralığı 17-18 lira aralığında kalacak. Gram altın ise 950-1000 lira aralığında olacak. Ons altın 1680 - 1780 aralığında gümüşün ons fiyatında da 19-20 dolar aralığı korunacak. İslam Memiş, altın, dolar, gümüşün yaz tatili dönemini bu aralıklarda geçireceğini belirtti.

Gram altın 1450 lira olacak

Jeopolitik risklerin tırmanmaya başladığının da altını çizen İslam Memiş, gram altında önce 1200 devamında ise 1450 lira seviyesine yıl sonuna kadar gelinmiş olacağını söyledi. Ağustos ayı içinde altında geri çekilmeler olabileceğini haber veren İslam Memiş, yatırımcıya bunu satış için değil alım için fırsat olarak değerlendirmesini önerdi. İslam Memiş, 'Elinde altın ve gümüş bulunduranlar sakın ola ki burdan satıp düşükten yerine koyarım hayali içinde olmamalı. Eylül ayında çarpı pazarın karışacağı bir dönem olacak' dedi.

Dolar yıl sonunda 21 lira olacak; dolar alınmalı mı satılmalı mı?

Doların toparlanma eğiliminde olduğunu belirten İslam Memiş, uluslararası piyasalarda doların kısa vadede çok yükselmeyeceğini söyledi. Ama dolar yılın sonunda yatırımcısına kazandıracak. İslam Memiş, "Yılın son çeyreğine baktığımız zaman dolar kuru 20-21 lira aralığını gerçekleştirme ihtimali yüksek' dedi.

En çok Euro, sterlin ve emtia kazandıracak

İslam Memiş, yatırımcıya 2022 yılı sonunda en çok hangi yatırım aracının kazandıracağını da söyledi. Dolar 21 lirayı görecek olsa da ondan daha çok kazandıracak yatırım araçları var. İslam Memiş, euro, sterlin, altın ve gümüşün dolardan çok daha fazla kazandıracağını söyledi.