Talep patladı! 2 Ağustos altın çıldırdı gram 1023 lira oldu çeyrek de...
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün de yükseliş sürüyor. Gram altın 1020 sınırını aştı. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti. İşte haftanın ikinci işlem gününde rakamlar...
Dün ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.020 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.023 lira seviyesinde, Dolar 17,95, Euro 18,38 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışının üzerinde 1.023 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.680 lira, Cumhuriyet altını da 6.850 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, su dakikalarda 1.764,6 dolardan işlem görüyor.
Analistler, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin resesyon beklentilerini güçlendirmesi ve jeopolitik riskler nedeniyle altına olan talebin arttığını ifade etti.