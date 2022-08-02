Aile dizimi nedir, nasıl yapılır aile dizimi yaptıranlar kaç para öder?

Netflix'in yeni dizisi Zeytin Ağacı'nda geçen aile dizimi konusu yeniden gündem oldu. Diziyi izleyen birçok kişi aile dizimi nedir, nasıl yapılır sorularına yanıt aradı. İçine doğduğu ailenin köklerine kadar inilen ve sorunları araştırılan aile dizimi terapisi nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

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Zeytin Ağacı dizisi ile birlikte aile dizimi yeniden merak konusu oldu. Dizide işlenen aile dizimi terapisi izleyenler tarafından araştırılmaya başladı. Uygulamayı merak edenler aile dizimi nedir, nasıl yapılır sorusuna yanıt aradı. İçine doğduğu ailenin köklerinden başlayarak günümüze gelene kadar yaşayan herkes ve yaşanan tüm olayların şekillendirdiği bir sistem olan aile dizimi nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Aile dizimi nedir:

İlk olarak Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından kullanılan psikoterapi yöntemi olan aile dizimi yöntemi, ailenin kuşaklar boyu birbirine görünmez bir bağla bağlı olduğu anlayışına dayanmaktadır.

Bu yönteme göre, herkes içine doğduğu ailenin köklerinden başlayarak günümüze gelene kadar yaşayan herkes ve yaşanan tüm olayların şekillendirdiği bir sistemden etkilenmektedir.

Aile içinde olan her durum aile fertlerinin DNA'larına kazınmakta ve nesilden nesile aktarılmaktadır. Yani bir birey olarak yaşadığımız bütün iyi ve kötü olayalar, doğru ve yanlış kararlar aslında köklerimize dayanmaktadır.

Hayatımızda sürekli tekrar eden zincirleşmiş olayların hatta psikolojik sorunlarımızın ve travmalarımızın da sebebi içinde bulunnduğumuz aile sisteminden kaynaklanmaktadır.

Aile dizimi terapisinde, kişinin hayatında sürekli tekrar eden davranışlarından yola çıkılarak başlanır. Çoğu zaman bu zincirlere takılmış kişiler neden bunu yaptıklarını ve neden böyle hissettiklerini bilmezler bile.

Aile dizimi ile bu davrranış ve duyguların temellerine inilir, bu sorun atalardan aktarılan bir miras olup olmadığına bakılır. Bağlanamama duygusu atalarınız savaştan kaçtığından dolayı 'kaçamazsam ölürüm' düşüncesinden kaynaklanabilmektedir.

Bu nedenle sorunun farkına varıldığında o sorunla yüzleşmek ve altta yatan sebebi bulmak gerekmektedir.

Aile dizimi nasıl ortaya çıktı: Alman psikoterapist Bert Hellinger, Güney Afrika'ya misyoner olarak gitmiştir ve çalışmalarına devam ederken yerli halkın kendilerini şifalandırma yöntemlerinden çok etkilenerek, bu yöntemleri Batı'da kullanılan psikodrama yöntemi ile birleştirmiştir.

2. Dünya Savaşı sonrası ciddi travmalar yaşayan Alman ve Yahudi halkına uygulanan bu yöntem sayesinde büyük başarı elde edilmiştir. Şu anda Avrupa'da ve Güney Afrika'da sık sık uygulanan bu yöntem, aynı zamanda Amerika ve diğer ülkelerde de popüler olmaya başlamıştır.

Kuzey Amerika'da doğa için, hayvanlar için, hatta ağaçlar için bile yapılan bu terapi, kurumsal şirketler için 'Organizasyon Dizimi' adını verilen bir yöntemi olarak da uygulanmaktadır. Bu çalışmalar ile şirket sistemi içinde bozulmuş dengelerin tekrar yapılandırılması hedeflenmektedir.

Aile dizimi terapisini kimler alabilir: Aile dizimi terapisi, günlük hayatta yaşadığı duygusal problemleri rutin olarak yaşayan ve bu durumdan oldukça rahatsız olan bireyler için uygundur. Örneğin aşırı hüzün duygusunun rutin olarak tekrarlanması, aile dizimi terapisi alınması gerektiğine bir işarettir.

Aile dizimi terapisi nasıl yapılır:

Aile dizimi terapisi, bireysel ve grup terapi şekilleri ile birlikte uygulanmaktadır.

Aile dizimi terapi yöntemi uygulanırken eğer grup terapisi ile yapılıyor ise aile dizimi yapılan kişinin kendisini, dizimdeki akrabalarını ve izleyicileri temsil edecek kişilere ihtiyaç vardır.

Bu sebeple terapinin en az 10 kişi ile yapılması uygundur. Bu sayı aile dizimindeki kişilere göre azalmakta veya artmaktadır.

Aile dizimi terapisi eğer bireysel terapi şeklinde yapılıyor ise, kişinin akrabalarının yerine terapist geçmekte ve terapist sürekli olarak aile fertleri arasında yer değiştirmektedir. Bireysel seanslarda ayrıca aile fertleri yerine koyabilmek için oyuncak bebekler de kullanılmaktadır.

Aile dizimi terapisi sırasında, kişinin kendisini ve ailesindeki bireyleri temsil edenler, psikolojik rahatsızlıkları, duygu durumlarını yansıtmaya çalışırlar. Terapi esnasında aile bireyleri birbirlerine olan duygularını ve iletişimlerini ele alarak, aralarında ortaya çıkan olumsuzluklar üzerine konuşurlar.

Bu konuşmalarda aile dizimi yapılan bireyin olumsuz duygu ve düşüncelerinin pozitife çevrilmesi için uğraşılır. Aile dizimi terapisi sırasında, aile fertlerinin birbirlerine duygu ve düşüncelerini açabilmesi ve bu duygu, düşünceleri anlayabilmesi, iletişim kurarken neler yapacağına dikkat etmesi ve bilinçlenmesi gerekmektedir.

Aile dizimi terapisi, bireylerin kendilerini ve aile fertlerini sandalyelere/koltuklara dizmesi ve bu sandalyeleri/koltukları konumlandırılması ile yapılmaktadır. Bireylerin bu sandalyeleri konumlandırış biçimi, aile fertleri ile ilişkileri ve sorunları hakkında da bilgiler içermektedir.

Örneğin kişi, baba, abla, abi, anneanne, babaanne gibi koltukları yan yana diziyor ancak anne koltuğunu kendisinden ve diğer aile fertlerinden daha uzak bir yere yerleştiriyor ise o kişinin annesi ile sorunlar yaşadığı ve ilişkisinin iyi olmadığı anlamına geliyor.