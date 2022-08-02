BIST 2.670
DOLAR 17,95
EURO 18,37
ALTIN 1.026,84
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da suç örgütlerine silah temini! 3 kişi yakalandı: Üzerinden meclis kartı çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da suç örgütlerine silah temini! 3 kişi yakalandı: Üzerinden meclis kartı çıktı

İSTANBUL'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İçlerinden birinin kendisine polis süsü vererek çakarlı araç kullandığı ve sahte Meclis kartı taşıdığı belirlendi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, “Silah Kaçakçılığı ve Ticareti” yapan şahıslara yönelik, suç örgütlerine silah temin eden şahısların ve aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde İstanbul'da faaliyet gösteren şebekenin faaliyetleri tespit edilerek belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Silahlar dağıtıma çıkarken yakalandı
Edinilen bilgiye göre, 27 Temmuz tarihinde Bağcılar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; suç örgütlerine ruhsatsız tabanca temin eden şüpheliler M.Y. ve E.B. tespit edildi. E.B. isimli şahsın kuryeliğini yaptığı, M.Y. isimli şahsın dağıtımını yapmak üzere silahları teslim aldığı esnada şahıslar yakalandı. Yapılan aramalarda, 68 adet kuru sıkıdan ateşli silaha çevrilmiş seri atış yapabilme özelliğine sahip ruhsatsız otomatik tabanca ve 68 adet şarjör ele geçirildi.

Çakar tertibatı ve meclis kartı bulundu
Kadıköy ilçesinde 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda ise suç örgütlerine uzun namlulu otomatik tüfek temin ettiği tespit edilen C.C. isimli şahıs yakalandı. Yurtdışından getirdiği parçaları birleştirerek silah imal ettiği öğrenilen şüphelinin ikametinde ve aracında aramalar yapıldı. Kendisine polis süsü verdiği öğrenilen şüphelinin aracında çakar tertibatı ve meclis kartı bulundu.

Evini silah atölyesine çevirmiş
Şüphelinin silah atölyesine çevirdiği ikametinde yapılan aramalarda; 5 adet uzun namlulu otomatik tüfek, 1 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, bin 658 adet Fişek, 2 bin 500 adet av tüfeği fişeği, 2 adet balistik yelek, 4 adet hücum yeleği, 1 adet seyyar tepe lambası ve siren tertibatı, susturucu, dürbün, kabza, lazer, şarjör gibi ekipmanlar ve silah yapımında kullanılan çok sayıda parça ele geçirildi.

Şüpheliler cezaevine gönderildi
Konu ile ilgili yakalanan M.Y, E.B. ve C.C. isimli 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Konu ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Zehra Bayır'ın eski nişanlısı konuştu! Baltalı vahşetten iki gün önce meğer...
Foto Galeri Zehra Bayır'ın eski nişanlısı konuştu! Baltalı vahşetten iki gün önce meğer... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ronaldo'ya tepkiler sürüyor! İpler kopma noktasına geldi! Şok iddialar...
Ronaldo'ya tepkiler sürüyor! İpler kopma noktasına geldi! Şok iddialar...
Aile dizimi nedir, nasıl yapılır aile dizimi yaptıranlar kaç para öder?
Aile dizimi nedir, nasıl yapılır aile dizimi yaptıranlar kaç para öder?
Kredi ile döviz alan şirketler! Barış Yarkadaş canlı yayında duyurdu: Elimde bir liste var
Kredi ile döviz alan şirketler! Barış Yarkadaş canlı yayında duyurdu: Elimde bir liste var
Dolar 21 lira olacak asıl altın patlayacak! İslam Memiş Eylül'de çarşı karışacak euro ve sterlin...
Dolar 21 lira olacak asıl altın patlayacak! İslam Memiş Eylül'de çarşı karışacak euro ve sterlin...
8 gün önce kaybolan Alzheimer hastası boş arazide ölü bulundu
8 gün önce kaybolan Alzheimer hastası boş arazide ölü bulundu
KPSS salon görevlisi ve bina sorumlusu ücreti 2022 kaç para, ne zaman ödenir?
KPSS salon görevlisi ve bina sorumlusu ücreti 2022 kaç para, ne zaman ödenir?
KPSS gözetmen yedek gözetmen ücreti kaç para 2022 ödeme ne zaman?
KPSS gözetmen yedek gözetmen ücreti kaç para 2022 ödeme ne zaman?
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Ukrayna'da yabancı askerlerin sözleşme süreleri uzatıldı
Ukrayna'da yabancı askerlerin sözleşme süreleri uzatıldı
Merkez Bankası ve İAR'dan yeni altın hamlesi: FATSİS hayata geçiriliyor
Merkez Bankası ve İAR'dan yeni altın hamlesi: FATSİS hayata geçiriliyor