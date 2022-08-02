BIST 2.669
DOLAR 17,96
EURO 18,37
ALTIN 1.026,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Manavgat'taki kavşakta bitmek bilmeyen kazalar isyan ettirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manavgat'taki kavşakta bitmek bilmeyen kazalar isyan ettirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazanın meydana geldiği kavşağın yakınında market işleten kadın esnaf, “Günlük en az 2 kaza görüyoruz. Işık takmak için kaç kişinin ölmesi gerekiyor” diyerek tepkisini dile getirdi.

Abone ol

Sorgun Mahallesi’nde Titreyengöl ve Acısu caddelerinin kesiştiği kavşak, yaşanan kazalarla gündemden düşmüyor.

Acısu Caddesi’nden otogar istikametine seyir halinde bulunan Mustafa Kaplan idaresindeki motosiklet ile Titreyengöl Caddesi’nden gelen Durmuş Ay’ın kullandığı 07 JV 390 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralının yardımına ilk koşan kişi, kazanın meydana geldiği kavşağa 100 metre mesafede market işletmeciliği yapan Ayfer Aydemir oldu. Yaralının yüzünü yıkayıp, su içiren Aydemir, sağlık ekibi gelinceye kadar yaralının yanından ayrılmadı. Mustafa Kaplan, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“Kaç kişinin ölmesi bekleniyor?”
Kavşakta günlük en az 2 tane kazanın meydana geldiğini belirten Ayfer Aydemir, “Artık kaza görmekten bıktık. Bu kavşağa trafik lambası takılması için kaç kişinin ölmesini bekliyorlar? Yeter artık, kavşağa önlem alınsın” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da bir erkeğin korkunç sonu! Eski sevgilisi tarafından öldürüldü
Ordu'da bir erkeğin korkunç sonu! Eski sevgilisi tarafından öldürüldü
Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını 'Geliyor gelmekte olan' diye bitirdi Yemezler efendim görüşmem
Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını 'Geliyor gelmekte olan' diye bitirdi Yemezler efendim görüşmem
Emekliye zammı bilen uzman Özgür Erdursun: Yılbaşında en düşük emekli aylığı 5 bin lira olacak
Emekliye zammı bilen uzman Özgür Erdursun: Yılbaşında en düşük emekli aylığı 5 bin lira olacak
İstanbul'da suç örgütlerine silah temini! 3 kişi yakalandı: Üzerinden meclis kartı çıktı
İstanbul'da suç örgütlerine silah temini! 3 kişi yakalandı: Üzerinden meclis kartı çıktı
Ronaldo'ya tepkiler sürüyor! İpler kopma noktasına geldi! Şok iddialar...
Ronaldo'ya tepkiler sürüyor! İpler kopma noktasına geldi! Şok iddialar...
Aile dizimi nedir, nasıl yapılır aile dizimi yaptıranlar kaç para öder?
Aile dizimi nedir, nasıl yapılır aile dizimi yaptıranlar kaç para öder?
Et fiyatlarına zam geldi İstanbul’da sadece haziran ayında 17 kasap kapandı
Et fiyatlarına zam geldi İstanbul’da sadece haziran ayında 17 kasap kapandı
Kredi ile döviz alan şirketler! Barış Yarkadaş canlı yayında duyurdu: Elimde bir liste var
Kredi ile döviz alan şirketler! Barış Yarkadaş canlı yayında duyurdu: Elimde bir liste var
Dolar 21 lira olacak asıl altın patlayacak! İslam Memiş Eylül'de çarşı karışacak euro ve sterlin...
Dolar 21 lira olacak asıl altın patlayacak! İslam Memiş Eylül'de çarşı karışacak euro ve sterlin...
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz! İşte mahkemenin kararı
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz! İşte mahkemenin kararı