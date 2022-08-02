Ordu'da bir erkeğin korkunç sonu! Eski sevgilisi tarafından öldürüldü

ORDU'da Ercan Ölmez isimli bir kişi, eski kız arkadaşı tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, Fatsa ilçesinin Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Ölmez isimli şahıs Bankalar Caddesinde eski kız arkadaşı Zülfiye Ö. ile karşılaştı. İkilinin tartışması kavgaya dönüşürken, Zülfiye Ö. yanında bulunan bıçak ile Ercan Ölmez’e saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan ve ağır yaralan Ölmez, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölmez, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.