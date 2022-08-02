Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısını 'Geliyor gelmekte olan' diye bitirdi Yemezler efendim görüşmem

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin Meclis dışı ilk grup toplantısını Erzurum'da yaptı. CHP TBMM'nin kapanmasıyla birlikte grup toplantılarını illere taşıma kararı almıştı. partililere hitap etti. 5'li çete dediği iş insanlarının kendisiyle görüşme talebi gönderdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu "Yemezler efendim görüşmem" dedi. Kılıçdaroğlu grup toplantısını "Geliyor gelmekte olan" diyerek bitirdi.

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TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle grup toplantısı yerine her hafta salı günü bir ilde toplantı düzenleme kararı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 128 milletvekili ilk toplantı için bir uçakla Erzurum'a gitti.

Kılıçdaroğlu Milli Mücadele'nin başladığı Erzurum Kongresi'nin yapıldığı Erzurum'a 128 vekille tek uçakla gitti. Kılıçdaroğlu grup konuşmasını "Geliyor gelmekte olan" diyerek bitirdi. "Beşli çete" olarak isimlendirdiği iş insanlarından oluşan grubun kendisiyle görüşmek için haber gönderdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu "Sizin meşhur bir barajınız vardı. 13-14 senedir yapamadılar. Yapamazlar, bunlar beşli çeteye hizmet ediyorlar. Beşli çete aracı koyuyor 'Bizimle görüşür mü?' diye. Yemezler efendim, görüşmem. Milletimle görüşürüm." dedi.

Kılıçdaroğlu, Erzurum'da CHP'li 128 vekilin, kanaat önderleri, muhtarlar ve halkın katılacağı grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

TBMM tatile girdi ama ülkenin dertleri devam ediyor. Artarak devam ediyor. Tarihin bizlere yüklediği bir sorumluluk var. Bu ülkenin kuruluşunda harcımız var. Şehitlerin kanı var, gazilerimiz, atalarımız, babalarımız var. Biz Meclis tatile girdi, oturalım Türkiye'nin sorunlarını seyredelim düşüncemiz yok. Karar aldık. Bir şey yapmamız lazım. Nereden başlayalım? Hepimizin aklına bir tek kent geldi. Erzurum'dan başlayalım. Bir dönem bölgenin Paris'i olarak adlandırılıyordu. Peki bu kadim şehrimiz Milli Kurtuluş Savaşımızın odak ve başlangıç noktasıydı.

TBMM'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum milletvekiliydi. Erzurum'un hem bizim hem CHP tarihinde özel bir yeri var. Madem bu kadar önemli acaba neden CHP'ye sempati göstermedi? Neden tek bir milletvekili bile uzun süre çıkarmadı? Bu işin sorumlusu, kabahati CHP'lilerde yani bizlerde. İğneyi önce kendimize batıracağız. Gelmedik, sofranıza oturmadık. Erzurumlularla helalleşmeye geldik

TBMM'nin toplanamamasına tepki

Milli iradenin bir kişiye teslim edildiğini görüyoruz. 100 yıl ağır mücadeleler verdik Milli irade için. Parlamento daha dün toplandı. Olağanüstü toplantıya çağırdık sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için. Sağlıkta şiddeti nasıl engelleriz diye. Gelmediler, katılmadılar. Niye gelmiyorsunuz? Çözüm adresi TBMM. Niye gelmiyorsun o zaman? Gün olacak hepsi gelecekler, gün olacak o Meclis'in önündeki bayrak kayıtsız şartsız hakimiyetin millette olduğunu çok güçlü bir şekilde seslendirecek. Bunu Millet İttifakı olarak yapacağız.

İktidara geldiğimizde göreceksiniz. Çiftçilerin bankalardan çektiği kredilerin faizlerini ilk haftada sıfırlayacağız. Canlı hayvandan ete kadar, buğdaydan arpaya kadar dışardan getiriyolar. Türkiye'de toprak mı yok, üreten mi yok? Hepsi var. Dışardan getiriyorlar, komisyon alıyorlar, ceplerini dolduruyorlar. O ceplerin tamamını dikeceğiz. Bu milletin alın terini birilerine sömürtmeyeceğim. Kim alın teri döküyorsa, oy versin veya vermesin Bay Kemal'in başının üstünde yeri vardır.

Çiftçi ektiği veya ürettiği dolayısıyla hiç zarar etmeyecek. Formül çok açık. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat. Ziraat mühendisini çağıracaksın maliyetini hesaplatacaksın. Bunun üzerine makul kar koyacağız. Çifçiye diyeceğiz al kardeşim bunun üzerine satabiliyorsan sat, satan yoksa da devlet alacak. Hiçbir çiftçi ektiği üründen dolayı zarar etmeyecek.

Çiftçinin bu AK Parti hükümetlerinden 273 milyar lira alacağı var. Çiftçinin üretim araçları ve hayvanları asla haczedilmeyecek. Çiftçiye ÖTV'si KDV'si olmayan kırmızı mazot vereceğiz. Çiftçinin tarlayı sürmesi lazım. Çiftçinin ucuz kredi ve kırmızı mazot alması lazım. Köylerde kırsalda nasıl öğretmen, imam varsa, veteriner de olacak, ziraat mühendisi de olacak, ziraat teknisyeni de olacak. Bunların tamamı kamu görevlisi olacak ve size hizmet edecek. Kırsalda çalışan kadınlar ve gençler, kırsalda çalıştıkları sürece onların sigortalarını devlet ödeyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle Erzurum Kongresi'nin yapıldığı tarihi binayı gezdi.

Görevlilerce Kılıçdaroğlu'na, önemli kararların alındığı kongre hakkında bilgi verildi.Kılıçdaroğlu, daha sonra Kongre Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu'na eşlik eden milletvekilleri de vatandaşların taleplerini not aldı.