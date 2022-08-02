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Kuzey Kutbu'nda yüzüyordu Karayipler'de görüldü bilim insanları şaşkın

Kuzey Kutbu'nda yüzüyordu Karayipler'de görüldü bilim insanları şaşkın

 Kuzey Kutbu'na özgü ve iklim değişikliği nedeniyle "savunmasız bir tür" olarak kabul edilen Grönland köpekbalığı, ilk kez Karayipler'de görüldü.

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ABC News'teki habere göre, bilim insanları, Kuzey Kutbu'na özgü dev bir köpekbalığının, yaşadığı soğuk denizlerin binlerce mil güneyinde, sıcak sularda ne yaptığını anlamaya çalışıyor.

Florida Uluslararası Üniversitesi ve Belize Balıkçılık Bölümü'nden araştırmacılar, kısa süre önce Karayip Denizi'nin tropikal sularında, Kuzey Kutbu'nun dondurucu sularında yaşayan bir Grönland köpekbalığı keşfetti.

Köpekbalığının dünyanın en uzun ikinci set resifi olan Belize set resifi yakınında yüzdüğünü söyleyen bilim insanları, bu tür köpekbalığının Batı Karayip sularında ilk kez görüldüğünü kaydetti.

Florida Uluslararası Üniversitesi'nden Devanshi Kasana, yaptığı açıklamada, söz konusu bulgunun çok heyecan verici olduğunu belirtti.

Söz konusu keşfin, bu tür köpekbalıklarının potansiyel olarak dünya okyanuslarını kutuptan Ekvator'a kadar dolaştığına işaret edebileceğini belirten Kasana, ancak bu köpekbalıklarının tropikal suların çok derinlerinde kaldıklarının tahmin edildiğini söyledi.

Gröndland köpekbalığı 500 yıl yaşıyor
Hakkında çok az şey bilinen ve yarı kör oldukları düşünülen Grönland köpekbalığının, kutup ayısı leşlerini yiyerek varlığını sürdürdüğü biliniyor.

250 ila 500 yıla kadar yaşayabildiği tahmin edilen bu türün, "bilinen en uzun yaşayan omurgalı" olduğu düşünülüyor.

National Geographic'e göre, bu tür 23 fit uzunluğa ve 1,5 ton ağırlığa ulaşabiliyor.

Grönland köpekbalıkları hakkında çok az şey bilindiğinden, her gelişme bilim dünyası açısından önem arz ediyor.

Grönland köpekbalıkları, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin "tehdit altındaki türler" listesinde "savunmasız" tür olarak yer alıyor.

Karşılaştıkları en büyük tehditlerin ise yaşam alanlarının değişmesine neden olan iklim değişikliği, şiddetli hava koşulları ve balıkçılık olduğu kaydediliyor.

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