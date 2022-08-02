Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesini feshetti

Galatasaray, Aytaç Kara ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Aytaç Kara, Sarı-kırmızılı yönetimden alacaklarından feragat etti.

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Galatasaray, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Aytaç Kara'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Aytaç Kara, yönetimden mevcut alacaklarından da vazgeçti.

Galatasaray Spor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Kulübün sosyal medya hesabından 'Teşekkürler Aytaç Kara' paylaşımı yapıldı.