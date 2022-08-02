Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon ve kredi açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu iş insanlarıyla yaşanan, krediye erişimde zorluk yaşandığı tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı. Kavcıoğlu, "Sağlanan kredilerin rekor artış gösterdiği bu dönemde krediye erişim, kredi kullanan firma sayılarına da yansıyacak ölçüde güçlü ve yaygın şekilde gerçekleşmiştir" dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Sektör Meclisleri müşterek toplantısı'nda yaptığı konuşmada turizmdeki hareketliliğin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Kavcıoğlu, 2022 yılının ilk 6 ayında sağlanan kredilerin 2021 yılının tamamından fazla olduğunu da vurguladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TOBB Sektör Meclisleri müşterek toplantısı'nda yaptığı konuşmada turizmdeki hareketliliğin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kavcıoğlu, 2022 yılının ilk 6 ayında sağlanan kredilerin 2021 yılının tamamından fazla olduğunu da vurguladı

Kavcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"İhracatımız 2022 yılının ilk yarısında yıllık yüzde 20 artışla 126 milyar dolara ulaştı, bu miktar tarihsel en yüksek rakamdır. Turizm sektörünün ilk altı aylık verileri memnuniyet vericidir. 2022 yılında ihracatımızın ülke ve ürün çeşitliliği 2006 yılına göre iki kat artmıştır. TL cinsi ihracat ve yatırım kredileri 2022 başından itibaren hızlı bir artış göstermiştir.

Yatırım ve ihracat kredilerinin toplam krediler içindeki payının yüzde 28 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığının altını çizmek istiyorum. Kredi veriler firma sayısı 1 milyon 878 binden 1 milyon 960 bine ulaşmıştır. Bankacılık sektörümüzün likidite karşılama oranı yasal seviyelerin oldukça üzerindedir. Takibe girmiş alacak oranları olumlu bir gelişme izlemiştir. Bankacılık sektörünün likidite, aktif kalitesi, karlılık ve sermaye yeterliliği uluslararası akranlarından pozitif yönde ayrışmıştır. Reeskont kredilerinin karşılanması konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hepimize düşen görev bu kredilerin en sağlıklı bir şekilde doğru yerlere, doğru firmalara ulaşmasıdır.

En kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü amaçlamaktayız

En kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü amaçlamaktayız. Araçlarımızı bundan sonra da liralaşma perspektifinde kullanmaya devam edeceğiz. Amaç cari fazla vererek, Türkiye'de sürekli ve kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu çerçevede her türlü makro ihtiyati tedbiri almaya devam edeceğiz. TCMB'nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır, biz de bunun cari dengeyle olacağına inanıyoruz. Özel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz."