Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi açıklaması

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Ukrayna savaşı ve tahıl krizi gündeminin öne çıktığı toplantıda pek çok konuda görüş alışverişinin yapılması bekleniyor.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Ağustos'ta Soçi'de bir araya gelecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki durum ve Karadeniz limanlarından tahılın çıkarılması konusunda görüş alışverişi yapacağını söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Görüşmeler, ikili işbirliği konularına, ekonomiye ve Suriye ve Ukrayna krizleri gibi bölgesel sorunların ele alınmasına atfedilecek. Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılmasıyla ilgili mekanizmanın işleyiş verimliliği konusunda saat ayarı yapmak için de iyi bir fırsat olacak" dedi.

Rusya ve Türkiye liderlerinin küresel meselelerle ilgili görüş alışverişi yapmayı planladığını da kaydeden Peskov, gündemin son derece yoğun olacağını vurguladı.