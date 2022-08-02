ÖSYM'den KPSS'deki sorular çalındı iddiasına açıklama! Sorular birebir aynı denilmişti sorulara bakın!

KPSS'de çıkan 20 sorunun daha önce bir yayınevinin kitabında yer aldığıyla ilgili sosyal medyada çıkan paylaşımlar sonrası tepki yağmıştı. ÖSYM'den konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.

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Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili sosyal medyada infial yaratan iddialara ÖSYM'den yanıt geldi. ÖSYM'nin açıklamasında sınavın güvenli biçimde gerçekleştirildiğine değinilerek "İddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya platformlarında gündem olan, KPSS'deki soruların sınavdan önce bir yayınevi tarafından yayımlandığı şeklindeki iddiaların ardından ÖSYM bir açıklama yaptı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

20 sorunun 20'si tıpatıp aynı iddiası

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bir yayınevi (Yediiklim Yayınevi)nin deneme sınavlarında sorduğu soruların şıklarına kadar aynı olduğunu ileri sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, KPSS’nin şaibeli olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Yüzbinlerce genç bu sınavdan umudunu aradı ama ne yazık ki her yıl tekrarlanan sınava şaibeli demekten utanır hale geldik. Bu siyasal iktidarın yaptığı tüm sınavlar şaibeli olmaya başladı. Şimdi, şöyle bir tesadüf olamaz. Bir yayınevinin soru kitapçığındaki 20 sorunun 20’si de tıpatıp aynı çıktı. Buradan bu sınavı yapanlara çağrıda bulunuyorum. Bu sınavda adaletsizlik yok mu?

Bir yayınevi 20 sorunun 20’sini de nasıl oluyor da tutturabiliyor? Bu sınava giren tüm yurttaşlarımızın kaygısıdır. Bu kaygıyı ortadan kaldırabilmek için yetkililerin derhal açıklama yapması gerekmektedir. ÖSYM, soru kitapçığının çalınması konusu da şaibelidir, MEB, YÖK de şaibelidir. Şaibenin büyüğü de saraydadır.

Daha önce FETÖ’nün elemanları sınav sorularını çaldı, yandaşlarına verdi dediniz peki şimdi FETÖ de yok bu sorular nereden çıktı, kime verildi, hangi yandaşlara verildi? KPSS sınav sonuçlarında birinci olanları siz mülakatta eliyorsunuz, bununla da yetinmeyip KPSS’de kendi yandaşlarınıza soru çalarak veriyorsunuz. Bunun peşini bırakmayacağız, bunun hesabını soracağız.”