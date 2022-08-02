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Adnan Oktar örgütüne operasyon: 2 şüpheli yakalandı: Biri Babuna'nın kız kardeşi

Adnan Oktar örgütüne operasyon: 2 şüpheli yakalandı: Biri Babuna'nın kız kardeşi

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde aranan Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı iki kadın şüpheli İstanbul'da yakalandı. Zanlılar, adli yargılamayı etkilemek için lobi faaliyetlerinde bulunmak, örgüte yönelik yapılan operasyonda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında illegal yöntemlerle araştırma yapmakla suçlanıyor. Gözaltına alınanlar arasında Oktay Babuna'nın kız kardeşi de var.

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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kadın gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar suç örgütü bünyesinde örgüt adına sahte delil oluşturmaya çalıştığı ve yargıyı etkilemek adına lobi faaliyeti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Şişli ve Üsküdar'da belirlenen adreslere baskın yapan polis, Meltem D. ve Ferhunde E.B. adlı iki kadını yakaladı.

Yakalananlardan arasında Oktay Babuna'nın kız kardeşi de var

Şüphelilerin, örgüte yönelik operasyonlarda görev alan emniyet ve yargı mensupları hakkında yasa dışı yöntemlerle bilgi toplamaya çalıştıkları, adli makamları yanıltma amacıyla yalancı tanıklar bularak asılsız bilgi ve belge oluşturdukları tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.

Şüphelilerden F.E.B'nin, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "çocuğun cinsel istismarı" ve "nitelikli cinsel istismar" suçlarından 186 yıl hapis cezasına çarptırılan Oktar Babuna'nın kız kardeşi olduğu öğrenildi.

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