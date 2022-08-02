Amber Heard-Johnny Depp davası: Tazminatı ödemek için ultra lüks evini sattı

ABD'li oyuncu Amber Heard'ün, eski eşi Johnny Depp'e ödemesi gereken tazminatın bir kısmını karşılayabilmek için California'daki ultra lüks evini sattığı ifade edildi.

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Eski eşi Johnny Depp'in açtığı karalama davasını kaybeden ABD'li oyuncu Amber Heard, California'daki evini sattı. Bu gelişme, Heard'ün Depp'e 8 milyon dolarlık bir ödeme yapması gerektiği için ayrıca dikkat çekti.

Amerikan TMZ’nin haberine göre Heard, California'daki Yucca Vadisi'nde yer alan evini 1 milyon dolara satarak, ödemesi gereken tazminatın bir kısmını topladı.

Karlı satış

Heard'ün 2019'da satın aldığı evin satışından yaklaşık iki katı kâr elde ettiği belirtildi.

Tazminatın devamını nasıl ödeyeceği meçhul

Davayı kaybeden Amber Heard'ün karara itirazı reddedilmişti. Heard'ün 8 milyon dolarlık tazminatı ödeyemesinin zor olduğu, ünlü oyuncunun bu durum karşısında tabiri caizse kara kara düşünsdüğü öne sürüldü.

Kaynak: Haber7