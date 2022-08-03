Seda Sayan'ın estetik doktoruna giden Serap Paköz'ün son hali şoke etti

Son olarak "Gerçeğin peşinde" programıyla ekranlara gelen, sunucu kimliği ve diksiyonu ile ön plana çıkan Serap Paköz, geçtiğimiz sene Seda Sayan'ın doktoruna gitmiş, estetik operasyon geçirmişti. "Fransız askısı" yöntemiyle yüzünü gerdiren ve Sayan'ın tavsiyesiyle operasyon geçiren Paköz'ün son halini görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Serap Paköz'ün son hali...