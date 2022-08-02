Masterchef Mustafa kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mustafa Samet Arıca instagram hesabı

Masterchef 2022'nin daha ilk bölümden en dikkat çeken isimlerinden biri de Metin Yavuz oldu. Yaptığı yaratıcılık yemeği ile jüriyi mest eden Mustafa Samet Arıca sosyal medyanın da gündemi oldu. Tavırları ve efendiliği ile dikkat çeken Masterchef Mustafa Samet Arıca kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Mustafa Samet Arıca sevgilisi var mı?

Abone ol

Masterchef Türkiye'nin sevilen isimlerinden biri de Mustafa Samet Arıca oldu. Daha ilk bölümden dikkat çeken Mustafa Samet Arıca'nın hayatı merak edildi. isim Metin Yavuz oldu. Peki, Masterchef 2022 Mustafa Samet Arıca kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Mustafa Samet Arıca: Mustafa Samet Arıca 22 yaşında ve yarışmaya Marmaris'ten katılmaktadır. Yaklaşık 3-4 yıldır aşçılık yapan Mustafa Samet Arıca turizm otelcilik bölümü mezunudur.

Mustafa Samet Arıca, Masterchef ilk turda 3 evet alarak 2. tura yükselmişti. 2. turda ise en iyi tabağı çıkartarak 3. tura yükselmişti. Mustafa Samet Arıca, bugün 1 Ağustos Pazartesi Masterchef 3. turda mücadele ediyor.