Yarış yaparken çarptığı kişinin bacağı koptu! 21 suç kaydı var ödül gibi ceza aldı

ADANA'da otoyolda yarış yaparken kendisini izleyen gence çarpıp bacağının kopmasına neden olan sürücü mahkemeye çıkarıldı. 21 suç kaydı bulunan o şahsa ev hapsi cezası verildi...

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen kazada, otoyolda yarış yapan ve yarışı kazanan Emrah Y., kendisini izleyen kalabalığın üzerine aracı sürmüş ve bu sırada Sedat Leventöz'e çarpmıştı.

Kaza sırasında sağ bacağı kopan Leventöz, tedavi için hastaneye kaldırılırken, sürücü Emrah Y. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından arkadaşının, Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında gözaltına alındı.

Mahkeme ev hapsi verdi!

Emrah Y., çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Emrah Y.’nin 21 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Bu arada Emrah Y.'nin sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı. Emrah Y.'nin modifiyeli araçların başında video çekerek insanları yarışa davet ettiği görüldü.