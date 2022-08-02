Kredi tartışmasına devam! Rifat Hisarcıklıoğlu Şahap Kavcıoğlu'nun olduğu toplantıda 'zor' dedi

TOBB Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, son dönemde finansmana erişimin zorlaştığını söyledi. Aynı toplantıda bulunan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise "Sağlanan kredilerin rekor artış gösterdiği bu dönemde krediye erişim, kredi kullanan firma sayılarına da yansıyacak ölçüde güçlü ve yaygın şekilde gerçekleşmiştir" dedi.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yılın geri kalanında, dünyayı daha kasvetli ve daha belirsiz bir ortam beklediğine dikkati çekerek, "Karşımıza çıkan bu zorlu dönemde, firmalarımızın uygun koşullarla finansmana erişiminin sağlanması, ülkemiz ekonomisi için kritik önemdedir." dedi.

TOBB Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da katılımıyla, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, toplantı vesilesiyle Türkiye'deki tüm sektörleri bir araya getirdiklerini söyledi.

Türkiye ekonomisinin yaşanan tüm zorluklara karışın, son dönemde, diğer ülkelere göre çok daha hızlı büyüdüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, ihracat, üretim ve istihdamın Kovid-19 salgını öncesindeki seviyelerin üzerine çıktığını kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, yurt içinde enflasyon ve üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra tüm dünyada yükselen ham madde ve enerji fiyatlarıyla da karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin-Tayvan gerilimi, enerji ve gıda arzındaki sıkıntılar, Kovid-19'un yeniden yayılması ve dünya genelinde faizlerin artmaya başlamasının küresel büyümeyi aşağı yönlü etkilediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022'nin geri kalanında, dünyayı daha kasvetli ve daha belirsiz bir ortam bekliyor. Karşımıza çıkan bu zorlu dönemde, firmalarımızın uygun koşullarla finansmana erişiminin sağlanması, ülkemiz ekonomisi için kritik önemdedir. Son dönemde, finansmana ulaşım zorlaşmış, her il ve ilçemizdeki firmalarımızdan bu yönde gelen şikayetler çok artmıştır. En büyük sıkıntıyı da en fazla gözetilmesi gereken küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz yaşamaktadır. Kredi faizlerindeki yükselişin yanı sıra kredi limitlerinin reel olarak daraltıldığı ve kullanımda sıkıntılar yaşandığı iletilmektedir."

Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının fonlama faizinin yüzde 14, mevduata verilen ortalama faizinin yüzde 20 civarında olduğunu belirterek, buna karşın bazı bankaların ticari kredilere yüzde 30 ila 50 arasında faiz uyguladıklarını, bazılarının ise hiç kredi vermediklerini anlattı.

Karşılaşılan diğer bir sorunun da kredi vadeleri olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, "Yatırımlar için gerekli olan uzun vadeli ve sabit faizli kredi bulmak da giderek daha güç hale gelmektedir." diye konuştu.

"Reeskont kredisi kullandırımlarına ilişkin şikayetler arttı"

Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası reeskont kredisi kullandırımlarının azaldığına ilişkin şikayetlerinde de artığını ifade etti.

Reel sektörün, kredi piyasalarında istikrarın hakim olmasını arzuladığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Zira ülkemizde yatırım yapan, ihracat ve istihdam sağlayan her firma, milli değerimizdir ve korunması gerekmektedir. Yaşanan yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle, yatırım ve işletme sermayesi için kredi ihtiyacı, geçmiş dönemlere göre artmıştır. İşletme sermayesi kredileri, özellikle KOBİ'lerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik hale gelmiştir. Artan işletme sermayesi ihtiyacı da dikkate alınarak, alınan tedbirlerin yan etkileri konusunda hassas olunması, bankacılık sisteminin de krediye erişimi kolaylaştırması gerekmektedir."

Hisarcıklıoğlu, bankalardan, fonlama maliyetlerini de dikkate alarak, reel sektöre uygun koşullarla kredi sağlamaları ve yapıcı hareket etmelerinin beklendiğini söyledi.

Bu koşulların sağlanması durumunda reel sektörün, her türlü olumsuz koşulları en az hasarla atlatarak, yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama azami katkıyı yapmaya devam edeceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugünkü toplantımızın, birbirimizi karşılıklı olarak daha iyi anlamak açısından önemli bir fırsat olmasını, özellikle de kredilere erişimde yaşanan sıkıntıların azaltılmasına katkı sağlamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.