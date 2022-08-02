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ABD ziyaretinin ardından Çin harekete geçti! Tayvan çevresinde flaş tatbikat kararı

ABD ziyaretinin ardından Çin harekete geçti! Tayvan çevresinde flaş tatbikat kararı

ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan’ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacağını açıkladı.

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ABD-Çin arasındaki tansiyon ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret etmesi ile yükseldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu, 4-7 Ağustos tarihleri arasında Tayvan’ı çevreleyen altı bölgede tatbikat ve eğitim faaliyetleri yapacağını açıkladı. Tatbikatların 7 Ağustos’ta Pekin saati ile 12.00’de sona ereceği ifade edilerek, tatbikatlarda gerçek mermi kullanılacağı aktarıldı. Güvenlik nedeniyle, tatbikatların yapılacağı bölgelere gemi ve uçakların girmesinin yasaklandığı açıklandı.

Pelosi, Tayvan’da
Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan Songshan Havaalanı'na yerel saatle 22:43’te inmiş, Pelosi’yi Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Taipei’de bulunan Amerikan Enstitüsü Başkanı Sandra Oudkirk ve diğer yetkililer karşılamıştı. Pelosi‘nin yarın Tayvan Lideri Tsai Yingwen ile görüşmesi bekleniyor.
Öte yandan Pelosi, en son 1997'de dönemin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich tarafından ziyaret edilen Tayvan'a seyahat eden en üst düzey ABD yetkili oldu.

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