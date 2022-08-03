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Hitler'in sakladığı altın ve mücevherler bulundu! Değerini duyan inanamıyor

Hitler'in sakladığı altın ve mücevherler bulundu! Değerini duyan inanamıyor

Hitler ve askerlerinin sakladığı 10 ton Nazi altını ve Alman zenginlerin Nazi subaylarına teslim ettiği 18 ton mücevher ve değerli takılar, Polonya'da eski bir sarayın bahçesinde bulundu. Gereken işlemler biterse; kutu 1 Eylül'de açılacak. Altınların değerinin 500 milyon Euro'yu aştığı söyleniyor.

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Adolf Hitler'in SS taburları tarafından saklanan altınlar, Polonya'nın Minkowskie kentindeki bir sarayın altında, özel çelik sandıklar içinde tespit edildi.

Toplam değeri dudak uçuklattı
Araştırmayı yapan Alman-Polonya Vakfı Silezya Köprüsü çalışanları, yüzeyin üç metre altında 232 milyon İsviçre Frangı değerindeki 10 ton Nazi altınının bulunduğundan neredeyse emin oldukları bir çelik kutu keşfetti. 18 ton mücevher ve diğer değerli taşların da aynı bölgede olduğu belirtilirken, toplam değerinin 500 milyon Euro'yu aştığı ifade ediliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Kazı Başkanı, altın ve mücevherlerin bulunduğu 1.5 metre uzunluğundaki kutunun açılması için gereken onayı aldı. 14 hektar büyüklüğündeki saray bahçesinin bir bölümüne yoğunlaşan defineciler jeo-radar araması ile tam yerini tespit edebildi. 1 Eylül'de gereken işlemler biterse kutu açılacak.

Zengin Almanların altınları da var
Dönemin SS'in şefi Haimler'in, bu hazinelerle 4. Reich'ı kurmak için planlar yaptığı belirtiliyor. Bu büyük keşfin, kayıp Breslau altınları olduğu sanılıyor. Kutuda, Hitler'in el koyduğu altınların yanı sıra zengin Alman ailelerinin, Ruslardan kurtarmak için Nazilere teslim ettiği mücevherleri ve çeşitli değerli eşyaları da bulunuyor.

SS subayının notu sayesinde bulundu
Altınların yeri, çeşitli günlükler, gizli belgeler ve kıdemli bir SS subayının notları sayesinde tespit edildi. SS subayının notlarında, "Alacakaranlıkta teslim edilen sandıklar ve konteynerler için güvenilir ev olan yerde, bir oluk kazıldı" ifadesi yer alıyor.

12 Mart 1945 tarihli bir belgeye göre, zamanın Reichbank'ından alınan 48 adet kutunun buraya gömüldüğü belirtiliyor. Devasa hazinenin tamamının 28 ton olduğu tahmin ediliyor. Daha önce de aynı günlük sayesinde, gizli bir kalenin yeri tam olarak tespit edilmişti.

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