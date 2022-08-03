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Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti Lyon ile pazarlık başladı

Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldız için harekete geçti Lyon ile pazarlık başladı

Fenerbahçe, Enner Valencia ve Joshua King'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin gündemine Lyon forması giyen Fransız golcü Moussa Dembele geldi.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Slovacko maçı hazırlıkları devam ederken, transfer çalışmaları da sürüyor.

Sarı - lacivertlilerde UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan Dinamo Kiev maçlarında yaşanan gol problemi dikkat çekmişti. Yönetim, Jorge Jesus'un da isteği doğrultusunda santrfor girişimlerini hızlandırmıştı.

Dembele için temasa geçti
Sol bek sorununu Ezgjan Alioski ile çözen Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız futbolcunun transferini bitirmek için harekete geçti.

Ajansspor'un haberine göre; sarı - lacivertliler, Ligue 1 ekibi Lyon ile kontratı gelecek sezon sona erecek olan Fransız golcü Moussa Dembele için temasa geçti.

Yıldız oyuncunun transferi için görüşmeleri Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki'nin yönettiği ifade edildi.

Lyon 12 istiyor Fenerbahçe 9 veriyor
Lyon'un 26 yaşındaki yıldızı için 12 milyon euro bonservis bedeli istediği Fenerbahçe'nin ise Dembele için teklifinin 8-9 milyon euro bandında olduğu belirtildi. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.

Profesyonel kariyerinde toplam 323 resmi maça çıkan Dembele, 147 gol - 45 asistlik bir performans sergiledi.

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