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KPSS’deki bazı soruların aynı olduğu iddia edilen Yediiklim Yayınevi'nden açıklama

KPSS’deki bazı soruların aynı olduğu iddia edilen Yediiklim Yayınevi'nden açıklama

31 Temmuz’da gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) sorulan bazı soruların, aynı olduğu iddia edilen Yediiklim Yayınları "Kesinlikle tesadüf" açıklamasını yaptı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) sorulan çok sayıda sorunun, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddia edildi.

ÖSYM, iddiaların 'asılsız' olduğunu belirtirken; söz konusu yayınevi "Bir iki soru aynı diye algı yapmaya gerek yok’ açıklamasını yaptı. Öğrenci, veliler ve eğitimciler ise açıklamaları 'inandırıcı' bulmayarak soruların aynı olmasına yönelik tepki gösterdi. 

KPSS 2022 Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı’nın bazı soruların Yediiklim Yayınları’nın deneme sınavlarında sorulduğu iddia edilmişti.

ÖSYM'den açıklama
Sınava giren öğrenciler 2022 KPSS’nin iptal edilmesini isterken ÖSYM yaptığı açıklamada, “Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır” iddiasında bulundu.

İddialara ilişkin Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

"Başka yayın evleri de tutturuyor"
Konu ile ilgili TELE1’in ulaştığı Yediiklim Yayınevi iddia edildiği gibi yayınlarının durdurulmadığını söyleyerek bir iki sorunun aynı olduğunu dile getirdi.

TELE1’e konuşan yayınevi yetkilisi şu ifadeleri kullandı: “Tamamen algı yayınlarımız devam ediyor. Bir iki soru aynı diye çok yüklenme oldu. Satışlarımız devam ediyor. Başka yayın evleri de tutturuyor. Bizde bir iki tane soru aynı çıkmış olabilir. Kesinlikle bir tesadüf.”

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