Yunan gazetesinden İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a övgü

Yunan Kathimerini Gazetesi 'Fahrettin Altun'un Yunan versiyonunu göreve getirmeliyiz' başlıklı bir yazı yayınladı. Yazıda İletişim Başkanlığı’nın yürüttüğü başarılı çalışmalar örnek gösterildi. "Ulusal güvenlik için uygulanan politika araçlarına stratejik iletişimi de dahil etmeliyiz" denildi.

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Trakya Demokritos Üniversitesi Öğretim Üyesi Sotiris Serbos kaleme aldığı yazıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un 24 Temmuz’da Kathimerini gazetesinde yayınlanan röportajını okurken, Altun’un yunan Mevkidaşına olan ihtiyaç üzerine düşündüğünü ifade etti.

Yazıda, Türkiye’nin büyüdüğüne ve bölgesel etkinliğinin arttığına dikkat çekildi.

2018 yılında kurulan İletişim Başkanlığı’nın Türkiye markasını uluslararası alanda güçlendirmek için çalışmalar yürüttüğü vurguladı.

Yunanistan’ın da bu alandaki zaafını gidermek için bu işe girişmesi gerektiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı örnek gösterildi. "Türkiye’nin yaptığı gibi, ulusal güvenlik için uygulanan politika araçlarına stratejik iletişimi de dahil etmeliyiz" denildi.