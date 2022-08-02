Demirtaş'tan skandal sözler! Türkiye'ye 'işgalci' ithamında bulundu!

Cezaevinde bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği sınır ötesi operasyona ilişkin skandal ifadeler kullandı.

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Türkiye'den 'işgalci' olarak bahseden Demirtaş, ittifak ortaklarına çağrı yaparak "Operasyona karşı çıkın" dedi. Suriye'deki iç savaştan dahi Türkiye'yi sorumlu tutan Demirtaş, "Halkı düşünen ve demokrasiyi savunan her kesim savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir. Kimler bu oyuna gelmeyecek ve savaş çığırtkanlarının kuyruğuna takılmayarak Türkiye’nin geleceğinde söz ve karar sahibi olacak, bunu hep birlikte göreceğiz." dedi.

Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarını korumak maksadıyla Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör unsurlarına yönelik başlatacağı olası operasyonu hedef aldı.

Türkiye'ye 'işgalci' dedi

Türkiye'den 'işgalci' olarak bahseden Demirtaş, "İktidar, yeni bir askeri harekâtla Suriye'nin Kürt bölgelerindeki işgali genişletmeye hazırlanıyor." dedi.

İttifak ortaklarına çağrı: Tutumunuz belirleyici olacak

İttifak ortaklarına da çağrı yapan Demirtaş, "Burada, muhalefetin birlik halinde alacağı tutum belirleyici olacaktır. Zaten bazı muhalefet liderlerinin, olası Suriye harekâtına kuşkuyla yaklaştıklarını belirten açıklamaları oldu." diye konuştu.

Operasyona 'kanlı oyun' deyip ittifaka resti çekti

Operasyonu 'kanlı oyun' olarak nitelendiren Demirtaş, muhalefete gözdağı vererek, "Kimler bu oyuna gelmeyecek ve savaş çığırtkanlarının kuyruğuna takılmayarak Türkiye'nin geleceğinde söz ve karar sahibi olacak, bunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki iç savaşı da Türkiye'ye bağladı

İktidarın operasyonu Türkiye'yi savunmak için değil, Kürtlerin ve Suriye halklarının iradesine müdahale için yapacağını öne süren Demirtaş, "Suriye'de iç savaşın büyümesinde AK Parti iktidarının büyük sorumluluğu var." diyerek yine Türkiye'yi suçladı.

Muhalefete gözdağı: Sesinizi yükseltin

PKK'ya 'terörist' ve 'katil' denmesini hazmedemeyen Demirtaş, açıklamasının devamında, "Dünyanın bütün devletleri ve silahlı yapıları sütten çıkmış ak kaşık da sıra Kürtlere ve Şam yönetimine gelince mi "terörist" ve "katil" oluyorlar? Türkiye tehdit altında olursa ve gerçekten başka hiçbir seçenek kalmamışsa silahlı güçler, ordular Türkiye'yi işgale kalkıyorsa tamam, hep birlikte gövdemizi taşın altına koyalım." dedi.

İttifak ortaklarına yine çağrı yapan Demirtaş, "Halkı düşünen ve demokrasiyi savunan her kesim savaşa karşı sesini cesurca yükseltmelidir." ifadelerini kullandı.