Bakanlık harekete geçti! Sağlık çalışanlarının özlük hakları yeniden düzenlenecek

Sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarındaki iyileştirmeler bir bir hayata geçiriliyor. Sağlık Bakanlığı şimdi yeni bir yönetmelik hazırlığında. Yönetmelikle sağlıkçıların yoğun emeklerinin karşılığını alacağı, daha adil bir sistem uygulamaya konulacak.

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Hekimlerin ve sağlık personelinin beklediği yeni düzenleme için düğmeye basıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yeni bir yönetmelik hazırladıklarını açıkladı.

TRT Haber'in haberine göre; Son yıllarda, sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümüne yönelik düzenlemeler çok yönlü hayata geçirildi. 23 Haziran'da yürürlüğe giren yasayla, çalışan ve emekli hekimlerin mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldı.

Sağlıkçılara yeni düzenleme yolda

Sağlık personelinin ek ödemeleri artırıldı. Hekim dışı personelin döner sermayeden aldığı pay yükseltildi. Doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması benimsendi.

Üniversite hastanesi ve adli tıp kurumunda çalışan hekimler de düzenlemeye dahil edildi.

Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitedeki sağlık hizmetlerinden aldıkları ilave ücretler artırıldı.

Aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi uygulama süresi 2029 yılına kadar uzatıldı.

Özlük hakları yeniden düzenlenecek

Bakan Koca’nın açıklamalarından sonra sağlık çalışanlarının gözü yeni yönetmeliğe çevrildi.

Yönetmeliğin 15 Ağustos'ta devreye girmesi bekleniyor.