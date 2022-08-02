Galatasaray'da Morutan İtalya yolcusu! Transferi menajeri açıkladı

Olimpiu Morutan'ın menajeri Ioan Becali, oyuncunun kiralık olarak Pisa kulübüne transferi için İtalya'ya gideceğini açıkladı.

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Galatasaray'da geleceği merak edilen 23 yaşındaki Olimpiu Morutan'ın yeni adresi belli oluyor.

Menajeri transfer görüşmeleri için İtalya'ya gidiyor

Romanya basınından Playtech'in haberine göre; menajer Becali, oyuncunun Serie B ekibi Pisa'ya kiralık olarak transferini tamamlamak için İtalya'ya gidiyor.

"Transfer kiralık olarak gerçekleşecek"

NTV Spor'un haberine göre; Menajer açıklamasında "Morutan'ın transferini bitirmek için acilen İtalya'ya gidiyorum. Transfer kalıcı değil, kiralık olarak gerçekleşecek. İşler neredeyse tamamlandı, umarım son anda bir sorun yaşamayız. Morutan için oynamak çok önemli." sözlerini sarf etti.

Geçtiğimiz sezon 40 maça çıkan Romen hücum oyuncusu, Galatasaray adına 4 gol ve 5 asist kaydetmişti.