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Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara, yeniden Kasımpaşa'da!

Galatasaray'dan ayrılan Aytaç Kara, yeniden Kasımpaşa'da!

Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya imza attı.

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Geçen yaz Galatasaray'a transfer olan ve devre arasında Göztepe'ye kiralanan Aytaç Kara, yeni sezon öncesi sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

29 yaşındaki futbolcu 2 sezon formasını giydiği Kasımpaşa'yla sözleşme imzaladı. İstanbul ekibi transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşa'mızın formasını giyen Aytaç Kara, Kemerburgaz Tesisleri'mizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

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