BIST 2.648
DOLAR 17,94
EURO 18,25
ALTIN 1.016,84
HABER /  DÜNYA

Ukraynalı çocuklara okulda silah eğitimi veriliyor

Ukraynalı çocuklara okulda silah eğitimi veriliyor

Ukrayna'nın Lviv kentinde liseli gençlere okulda silah kullanma eğitimi verilmeye başlandı.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 6. ayında. Ülkede milyonlarca insan mülteci durumuna düşerken, sivil kayıplar ilk zamanlara göre az da olsa riskli bölgelerde yaşayan insanlar halen tehdit altında.

Okullarda silah eğitimi veriliyor
Ukrayna'nın batısında bulunan Lviv kentinde bazı okullarda liseli gençlere silah eğitimi verilmeye başlandı.

Tabanca ve uzun namlulu silahların nasıl sökülüp takıldığını, nasıl kullanıldığını öğrenen gençler, atış talimlerini ise havalı tüfreklerle yapıyorlar.

ÖNCEKİ HABERLER
Fethiye’de kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
Fethiye’de kavga eden 6 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi
Rusya'dan Çin'e destek: Pelosi'nin ziyareti 'provokasyon'
Rusya'dan Çin'e destek: Pelosi'nin ziyareti 'provokasyon'
Bakanlık'tan Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama
Bakanlık'tan Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama
Galatasaray'a yeni transfer Leo Dubois'ten kötü haber!
Galatasaray'a yeni transfer Leo Dubois'ten kötü haber!
Tayvan açıkladı: 21 Çin uçağı hava sahasını ihlal etti
Tayvan açıkladı: 21 Çin uçağı hava sahasını ihlal etti
Muğla'da tartıştığı askere iftira atan doktor ihraç edildi
Muğla'da tartıştığı askere iftira atan doktor ihraç edildi
Tahıl sevkiyatının ilk gemisi 'RAZONİ' İstanbul Boğazı'na ulaştı!
Tahıl sevkiyatının ilk gemisi 'RAZONİ' İstanbul Boğazı'na ulaştı!
Fenerbahçe transferi duyurdu: Ezgjan Alioski imzayı attı
Fenerbahçe transferi duyurdu: Ezgjan Alioski imzayı attı
Bakanlık harekete geçti! Sağlık çalışanlarının özlük hakları yeniden düzenlenecek
Bakanlık harekete geçti! Sağlık çalışanlarının özlük hakları yeniden düzenlenecek
Aydın'da AVM’de silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı
Aydın'da AVM’de silahlı saldırı: 2 kişi yaralandı